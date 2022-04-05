2022 Hıdırellez ne zaman? İşte hıdırellez kutlama tarihi

Türk kültürünün en renkli geleneklerinden olan Hıdırellez, Balkanlar'dan Orta Asya'ya geniş bir coğrafyada kutlanmaya devam edecek. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan Hıdırellez kutlamaları için hazırlıklar devam ederken, Hıdırellez'in ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...