2022 Fitre miktarı ne kadar? Kimlere fitre verilir? Diyanet açıklaması

Fitre ne zaman verilir ve ne kadar? soruları Ramazan ayına sayılı günler kala, ibadetlerini idrak edecek Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. İslam dünyasında idrak edilen oruç ibadetinin gerçekleştiği Ramazan ayı sonrası verilen fitreyi belirlemede kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygun oluyor.