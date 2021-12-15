2022 ALES sınavları ne zaman? 2022 ALES/1 başvurusu ne zaman başlayacak? ÖSYM'den ALES takvimi paylaşımı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 2022 yılı ve sonrası için akademik kariyer hedefi olan vatandaşlarca merak ediliyor. ALES oturumlarının tarihini araştıran vatandaşlar, bir yandan da başvuru takvimi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, 2022 ALES başvuru ve sınav takvimi...