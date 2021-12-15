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GeriGündem 2022 ALES sınavları ne zaman? 2022 ALES/1 başvurusu ne zaman başlayacak? ÖSYM'den ALES takvimi paylaşımı
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Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 20:31 | 

2022 ALES sınavları ne zaman? 2022 ALES/1 başvurusu ne zaman başlayacak? ÖSYM'den ALES takvimi paylaşımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen sınavların 2022 yılında yapılacakları tarihler belli oldu. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile ÖSYM 2022 yılı sınav takvimi ilan edildi. Böylelikle 2022 YKS, KPSS, ALES, DGS ve YDS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri de netleşti. Peki, 2022 ALES sınavları ne zaman? 2022 ALES/1 başvurusu ne zaman başlayacak?

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 2022 yılı ve sonrası için akademik kariyer hedefi olan vatandaşlarca merak ediliyor. ALES oturumlarının tarihini araştıran vatandaşlar, bir yandan da başvuru takvimi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, 2022 ALES başvuru ve sınav takvimi...
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2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.

32022 ALES TAKVİMİ

2022 ALES TAKVİMİ

ALES/1 başvuruları 21 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak.

ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.

4ALES HAKKINDA

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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