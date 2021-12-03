2021'in en etkili kadınları seçildi

Financial Times 2021 yılının en etkili 25 kadınını seçti. Liderler, sanatçılar, şirket yöneticileri olarak farklı kategorilerin yer aldığı listede, ilham veren kadınlarla ilgili tanıtım yazılarını Christine Lagarde, Greta Thunberg ve Malala gibi diğer başarılı kadınlar yazdı.
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1
İşte 2021 yılının en çok konuşulan, en etkili kadınları...
2
Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala
3
Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan
4
Sudanlı siyasetçi Mariam Al-Mahdi
5
Atlet Naomi Osaka
6
General Motors CEO’su Mary Barra
7
Gita Gopinath IMF baş ekonomisti
8
İş insanı Luiza Trajano
9
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
10
Ark Yatırım Danışmanlığı kurucu ve CEO’su Cathie Wood
11
Oyuncu Scarlett Johansson
12
Veri bilimcisi Frances Haugen
13
Walgreens Boots Alliance CEO’su Rosalind Brewer
14
Tayvan lideri Tsai Ing-Wen
15
Şili Anayasa Kongresi Başkanı Elisa Loncon Antileo