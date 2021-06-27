2021 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı: YKS cevapları ÖSYM. gov.tr ekranında!

YORUM AĞIRLIKLI

Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün: Tarih soruları müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular soruldu. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınav. Sorular daha önceki TYT’ler gibi tüm sınıf düzeylerinden geldi. Sınavda resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Sınav, alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesinde.



TEMEL KAVRAMLARI SORGULUYOR

Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç: Felsefe soruları TYT’nin genel yapısına uygun olarak paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yönelik. Sorular müfredata uygun. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermiyor. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınav.



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatı dahilinde olup öğrencinin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmış. Bu sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait temel konu ve kazanımlara hakim olması gerekiyor. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeyde.



SÜRE KULLANIMI BELİRLEYİCİ OLACAK



Bu sınavda da analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorularla karşılaşıldı. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlandı. Öğrencilerin genel olarak Türkçe ve matematik sınavında süreyi ayarlamakta zorlandıkları gözlemlendi. Bilfen Liseleri Bölüm Başkanlarının sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve yaptıkları değerlendirmeler şöyle:



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK

2021 Temel Yeterlilik Sınavı’nın Türkçe soruları ÖSYM formatına ve müfredata uygun olarak hazırlanmış. 40 sorudan oluşan sınavın 33’ü okuma, anlama ve yorumlama; 7’si de dil bilgisini ölçüyor. Dil bilgisi soruları 2 yazım, 2 noktalama, 1 ses bilgisi, 1 cümle ögesi ve 1 karma sözcük türünden oluşuyor. Paragraf sorularını oluşturan metinlerin seçiminde yine çok titiz davranıldığı, öğrencinin farklı türdeki metinlerle sınandığı; sanat metinlerinin yanı sıra bilimsel ve düşünsel metinlerin de yer aldığı görüldü. Özellikle son yıllarda olumlu köklü paragraf (beklenir, örtüşür, söylenebilir…) soruların sayısının bir hayli artması; metnin tamamına hâkim, yorumlama gücü iyi, analiz ve sentez yapabilen öğrenci istenmesinden kaynaklanıyor. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının geçen yıllarda olduğu gibi yine belirleyici öneme sahip olduğu anlaşıldı.



SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI ASLIHAN SEZEN

TARİH: Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak soruldu. Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görüldü. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmedi. Tarih soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf kazanımlarından 2 soru, 10’uncu sınıf kazanımlarından 1 soru, 12’nci sınıf kazanımlarından 2 soru olarak soruldu. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere, olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçülmüştür. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınav.



COĞRAFYA: 2021 TYT Coğrafya soruları, 9’uncu ve 10’uncu sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve grafik yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alıyor. Müfredat dışı bir soru yok. TYT’de her yıl sorulan doğal afetler konusu yine soruldu. Uzun zamandır sorulmayan Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konusundan bir soru geldi. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikte. Ancak ezberden uzaklaşmış ve konu ile ilgili temel bilgilere hâkim olan öğrencilerin çözebileceği, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınav.



FELSEFE: Ortak sorular 10’uncu sınıf müfredatından olup din kültürü yerine sorulan sorular da 11’inci sınıf müfredatından sorulmuş. Genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verildi. Bir soruda öğrencilerin bilgisi sorgulanmış, dolayısıyla bu soru öğrenci için zorlayıcı olabilir. Sınavın felsefe adına genel olarak zorluk derecesi orta düzeyde.



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Genel olarak paragrafların yorumlanmasına dayalı bir sınavdı. Sadece bir soruda öğrencinin doğrudan bilgisi sınanmış, tarihsel bir kişinin adı soruldu. İki soru ayetlerin yorumlanması, iki soru da dua, ibadet gibi kavramların paragraf üzerinden yorumlanması şeklinde olmuş.



MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU

2021 TYT Matematik sınavı son üç yılı andıran ezberden uzak, okuduğunu anlayan temel kavramları etkin kullanmaya dayalı sorulardan oluşmuş. Muhakeme becerisi yüksek, zamanı iyi kullanan öğrencinin başarılı olduğu bir sınav olacak.



Ancak öğrencilerimizden aldığımız dönüşlere göre, bu yılki sınavın 2020 TYT sınavına göre matematik soruları zorlayıcı, geometri soruları daha yapılabilir düzeyde. Bazı derslerin sorularının da zaman alıcı olması ortalamaları olumsuz etkileyecektir. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmış. Bu sınav sorularına sınav süresini iyi kullanan öğrenciler başarılı olacak.



FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR

Bilfen Liseleri fizik bölümü olarak 2021 TYT sorularını incelediğimizde yaşam temelli soruları ÖSYM çok güzel bir şekilde kullanmaya devam etmiş. Fizik soruları; yine, kavramları içselleştirmemiş, günlük yaşamla bağlantı kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı şekilde hazırlanmış. Müfredatın dışında bir soru ile karşılaşılmamıştır. 7 sorunun üçü 9’uncu sınıf (yüzey gerilimi, ısı ve sıcaklık ve kuvvet hareket), dördü 10’uncu sınıf (optik, elektrik, basınç ve dalga) kazanımlarından çıkmış. Sınavda sadece elektrik sorusunda işlem ve bağıntı kullanmak zorunda kalındı. Optik sorusu dışındaki soruların öğrencilerin sene içinde birçok kez karşılaştıkları normal düzeyde sorulardan oluştuğu görüldü. Burada optik sorusu hakkında bir parantez açmak gerekir, bu sorunun AYT’ de beklenebilecek zorlukta ve seçici bir soru olduğunu söyleyebiliriz.



KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ

TYT sınavında kimya sorularının, 9’uncu ve 10’uncu sınıf kazanımlarına hem içerik hem konu dağılımı olarak paralel hazırlandığı görülüyor. 9’uncu sınıf konularından 4 soru, 10’uncu sınıf konularından 3 soru soruldu. Sorular, bilgi ağırlıklı olup bu bilgiyi yorumlayabilme gücü yüksek olan öğrencilerin yapabileceği nitelikte. İşlem yapılmasını gerektiren sadece 1 soru var. Kimya soruları müfredata uygun olup daha önceki yıllara göre daha seçici ve eleyici sorulardan oluşuyor. Konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrencilerin üstesinden gelebileceği bir sınav.



BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN

2021 TYT sınavında biyoloji dersinden sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlendi.



9. ve 10. sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım, temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulandı. Soruların ifadesinde anlaşılır bir dil kullanılmış.