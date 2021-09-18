2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı... 2021 YKS ek tercihleri ne zaman, tercih ekranı açıldı mı?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.