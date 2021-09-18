2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı... 2021 YKS ek tercihleri ne zaman, tercih ekranı açıldı mı?
YKS ek tercih sürenin detayları yayınlanan kılavuzla paylaşıldı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri, 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, YKS tercih kılavuzundan faydalanarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte 2021 YKS ek tercih kılavuzu ve sürecin detayları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.
Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.
2
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
3
Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
4
Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.