2021 TYT ve AYT ne zaman? İşte YKS oturumlarında son durum
Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen adaylar YKS oturumlarına giriyorlar. Sınav, üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde YKS’nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2021 TYT ve AYT ne zaman?
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Üniversite sınavı her yıl üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen adaylar YKS oturumlarına giriyorlar. Adayların TYT oturumuna girmeleri zorunlu. İlk düzenlenecek olan sınav ise TYT. İşte 2021 TYT, AYT, YDT tarihi...
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TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor.
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ
YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.