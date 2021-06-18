2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin öğretmen alımı için tarih verdi!
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınavlara katılan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre 13 Haziran'da tamamlanan sözlü mülakat sonuçları temmuz ayında erişime açılacak. Ardından ise atama tercihleri başlayacak. Peki, 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB'in yayınladığı kılavuza göre sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.
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2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlandı. 17 Mayıs ile 13 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları atama tercihlerini yapacak. Takvime göre sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 08 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları ise 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
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MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Güncellenen takvime göre, sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama Sonuçlarının Açıklanması için ise 8 Eylül 2021 belirlendi.
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KARANTİNADAKİ ADAYLARIN SINAV TARİHLERİ
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-25Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 28 Haziran-2 Temmuz arasında düzenlenecek.
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20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENTAJ SAYISI
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
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Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.