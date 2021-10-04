2021 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte bu yılın son kandilinin tarihi!
2021 Mevlid Kandili tarihi pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili için kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla araştırmalarına hız verdi. Peki, 2021 Mevlid Kandili ne zaman?
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Mevlid Kandili tarihi hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Mevlid Kandili, bu yıl da dualarla idrak edilecek. Bu anlamlı günün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına odaklandı. İşte, bu yılın son kandilinin tarihi...
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2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 17 Ekim 2021 tarihinde Mevlid Kandili idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade eder.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.