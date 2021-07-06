2021 İOKBS ne zaman yapılacak? İşte MEB bursluluk sınavında son durum
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına katılım sağlamayı planlayan binlerce öğrenci ve aileleri, bakanlığın sınav tarihini ne zaman açıklayacağını merakla araştırıyor. Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, ertelenen sınavın organize edileceği açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?
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Temmuz ayının gelmesi ile birlikte, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan sınav, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelenmişti. İşte, MEB bursluluk sınavında son durum...
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Bakan Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.
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Konuyla ilgili olarak yeni sınav tarihi ise 25 Mayıs itibariyle henüz netlik kazanmadı. Sınavın yine eylül ayında organize edilebileceği tahmin ediliyor.