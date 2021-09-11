2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Dikey Geçiş yerleştirme sonuçlarında son durum
DGS tercih sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 'DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusu, 2021-2022 eğitim yılında belirlenen lisans kontenjanlarına dikey olarak geçiş yapmayı planlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl için belirlenen kontenjanlara, aldıkları puanlara göre tercih işlemi yapan binlerce kişi, ÖSYM'nin sonuç açıklama haberine kilitlendi. Ancak sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DGS tercih sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklama merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercihlerin ardından sonuçlar erişime açılacak. 7 Eylül'ün ardından 2021 DGS tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, kendilerini lisans öğrencisi yapacak tercih sonuçlarına odaklandı. ÖSYM'nin yapacağı son dakika açıklama ile 2021 DGS tercih sonuçları aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Gözler şimdi DGS sonuç sorgulama ekranında. İşte, Dikey Geçiş yerleştirme sonuçlarında son durum...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer vermişti.
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SONUÇLAR NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Tercih sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi bulunmuyor.
7 Eylül 2021 tarihinde son bulan tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.