2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Dikey Geçiş yerleştirme sonuçlarında son durum

DGS tercih sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklama merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercihlerin ardından sonuçlar erişime açılacak. 7 Eylül'ün ardından 2021 DGS tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, kendilerini lisans öğrencisi yapacak tercih sonuçlarına odaklandı. ÖSYM'nin yapacağı son dakika açıklama ile 2021 DGS tercih sonuçları aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Gözler şimdi DGS sonuç sorgulama ekranında. İşte, Dikey Geçiş yerleştirme sonuçlarında son durum...