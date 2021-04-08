2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı İOKBS tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2021 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınav için başvurular, geçtiğimiz günlerde sona ermişti İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...