2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı İOKBS tarihi
Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için kısa bir süre kaldı. Türkiye genelinde yapılacak sınavın sonucu burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek. Peki, 2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2021 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınav için başvurular, geçtiğimiz günlerde sona ermişti İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak.
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Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.