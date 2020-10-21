Gündem Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 17:36 | 21 Ekim 2020 - 17:38

2021 bursluluk sınavı ne zaman? İşte konuya dair ayrıntılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2021 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2021 bursluluk sınavı ne zaman?