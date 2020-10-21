2021 bursluluk sınavı ne zaman? İşte konuya dair ayrıntılar
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2021 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2021 bursluluk sınavı ne zaman?
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Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın yeni yılda ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi sınavın 2021 takviminde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2021 tarihi henüz belli olmadı. Bu yıl koronavirüs pandemesi nedeniyle eylül ayında yapılan sınavın, gelecek yıl haziran ayı civarında yapılacağı tahmin ediliyor.
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Bursluluk sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tarih açıklaması geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.