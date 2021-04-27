2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte en son gelişmeler
2021 Bursluluk Sınavı tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama gelmişti. Bakan Selçuk 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavının ertelendiğini duyurmuştu. Peki, 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2021 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınav için başvurular, geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Bakan Selçuk sınavın ertelendiğini duyurdu. İşte, en son gelişmeler...
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5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacaktı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
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SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada 25 Nisan’da yapılacak olan sınavın ertelendiğini duyurmuştu. Ancak hangi tarihte yapılacağı ile ilgili henüz bir tarih bilgisi verilmedi. İşte Bakan Selçuk’un açıklamasının tamamı...
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Salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." dedi.