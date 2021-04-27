2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte en son gelişmeler

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada 25 Nisan’da yapılacak olan sınavın ertelendiğini duyurmuştu. Ancak hangi tarihte yapılacağı ile ilgili henüz bir tarih bilgisi verilmedi. İşte Bakan Selçuk’un açıklamasının tamamı...



