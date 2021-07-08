AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? Sınavlar ne zaman? İşte 2021 açıköğretim yaz okulu takvimi
AÖF yaz okulu kayıtları için geri sayım başladı. 5 Temmuz Pazartesi günü başlayan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu kayıtları bu hafta sona erecek. Ders seçimi ve ödeme işlemlerini yapan AÖF öğrencileri, kayıtlarını aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapacaklar. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler, ardından AÖF yaz okulu sınavlarına katılım sağlayacaklar. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor ve AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2021 AÖF yaz okulu takvimi hakkında ayrıntılar.
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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusu, yaz okulu kayıtlarında son gün yaklaşırken gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi takvimine göre, AÖF yaz okulu kayıtları 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecek. Ödemeler bu tarihe kadar yapılacak. Binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek olan yaz okulunun ardından ise AÖF yaz okulu sınavları 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınavların yüz yüze yapılmasının planlandığı bildirildi.
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AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başladı.
09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
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KİMLER KAYIT YAPTIRACAKLAR?
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
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- Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.
-Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.-Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.
-Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilir.
-Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.
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-Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.
- Öğrenciler Ders-Ekle Sil işlemini tamamladıktan sonra tekrar ders eklemeleri halinde oluşan fark borçlarını 26 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.