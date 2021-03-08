2021 ALES ne zaman? İşte ALES/1 sınav ve başvuru takvimi

PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.



Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.



Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.



