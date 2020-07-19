Gündem Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 19:21 , 19 Temmuz 2020 - 19:27

2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet'in verdiği tarih

2020 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de Zilhicce ayı oldu. Yılın ikinci dini bayramını da içerisinde barındıran Zilhicce ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Öte yandan vatandaşlar, bu ayın dini boyutunu da araştırıyor. Peki, 2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?