2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet'in verdiği tarih
2020 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de Zilhicce ayı oldu. Yılın ikinci dini bayramını da içerisinde barındıran Zilhicce ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Öte yandan vatandaşlar, bu ayın dini boyutunu da araştırıyor. Peki, 2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hicri takvime göre yılın 12. aynı zamanda da sonuncu ayı olan Zilhicce için artık sayılı gün kaldı. Zilhicce ayında özel ibadetlerin neler olduğu ve bu ayın fazileti de araştırılan konular arasında. İşte, 2020 Zilhicce ayı hakkında merak edilenler...
2
Abone Ol
Zilhicce ayı 22 Temmuz’da başlayacak ve 3 Ağustos’a kadar devam edecek. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın ilk günüdür.
3
Abone Ol
ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.
4
Abone Ol
Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.