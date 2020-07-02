2020 YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi: YKS sonuçları o tarihte açıklanacak

Geçtiğimiz hafta sonu ÖSYM tarafından organize edilen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından YKS sonuçlarının tarihi merak konusu oldu. Peki, 2020 YKS sonucu ne zaman açıklanacak?



