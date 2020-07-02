2020 YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi: YKS sonuçları o tarihte açıklanacak
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından organize edilen YKS üç oturum halinde geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan sınavın ardından soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM 2020 sınav takviminde, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, YKS sonuç tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Geçtiğimiz hafta sonu ÖSYM tarafından organize edilen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından YKS sonuçlarının tarihi merak konusu oldu. Peki, 2020 YKS sonucu ne zaman açıklanacak?
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde 3 oturum olarak tamamlanacak.
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ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre bu sınavların sonucu 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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Konuya dair ÖSYM ya da yetkililerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.