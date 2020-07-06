2020 sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama - Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, sözlü sınavların başlamasıyla gündeme geldi. MEB'in sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre, 6 Temmuz'da başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 25 Temmuz'da sona erecek. 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri e-devlet sorgulama ekranı ve MEB üzerinden öğrenilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sorgulama ve ayrıntılar.
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1
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Başvuruları önceden tamamlanan sözleşmeli öğretmenlik alımında sözlü sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başladı. Başvuru şartlarını taşıyan adayların katıldığı sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında sonuçlar 28 Temmuz'da ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmenlik sınav yeri bilgisi ise "e Devlet “sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı” sayfasından sorgulanacak. İşte, ayrıntılar.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULAMA
Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini "http://www.meb.gov.tr/" adresinden veya e Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sözleşmeli öğretmenlik mülakat yer ve tarihlerini öğrenebilirsiniz.
e Devlet “sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı” sayfasından Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların, sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin ilanı yapılmaktadır.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası 28 Temmuz'da açıklanacak.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.
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60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek
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Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.