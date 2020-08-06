2020 ÖSYM AİS YKS tercih ekranı: Üniversite tercihleri nasıl yapılacak?
YKS tercih ekranı, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamanın ardından erişime açılacak. 2020 üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde 2020-YKS tercih kılavuzunda yer alan bölüm, kontenjan ve sıralamalara göre alınacak. Tablo 3'te yer alan önlisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler. Adaylar üniversite tercihlerini www.osym.gov.tr adresi AİS ekranı üzerinden şifreleri ile tamamlayacak. Peki, Üniversite tercihleri nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM AİS YKS tercih ekranı ve YKS tercihleriyle ilgili bilgiler.
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2020 YKS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. Hayallerindeki üniversiteye girmeyi bekleyen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak tamamlayacak. Tercihlerini yapacak olan adayların, girmek istediği programları YKS tercih kılavuzunda Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına göre yazması gerekiyor.
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YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
YKS 2020 tercihleri henüz başlamadı. YKS tercihleri ve duyuruları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanıyor. YKS tercihleri başladığı zaman aşağıdaki linkten ÖSYM AİS tercih ekranına T. C kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.
ÖSYM'nin açıklamasının ardından 2020 YKS tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinden alınmaya başlanacak. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değişiklik yapabilecek. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacak, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacak. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekiyor.
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Tablo 3'te yer alan önlisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek. Her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekiyor. Tercih sırası önemli. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.
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TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Adayların ilgi alanına göre en çok istediği bölümlerden başlayarak tercih yapması daha sağlıklı olacak. Açıkta kalmamak adına istenilmeyen bölümler tercih listesine alınmamalı. Tercih edilen bölüm ve üniversiteye dair özel koşulları tercih kılavuzundan öğrencinin mutlaka okuması gerekiyor. Birçok aday özel şartları okumadan tercih yaptığından kayıt yaptırırken sürprizlerle karşılaşıyor. Yeni açılan bölümler puan ve başarı sıraları olmadığı için tercih yaparken adayların akıllarında soru işaretleri yaratabiliyor. Yeni açılan bölümle ilgili diğer üniversitelerde o bölümün başarı sıralamalarına bakılarak tahmin yürütülebilir.