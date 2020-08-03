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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 18:47,

2020 Önlisans KPSS başvurusu ne zaman? İşte KPSS sınav tarihi

KPSS Önlisans düzeyi için hazırlıklarına devam vatandaşlar, bir yandan da sınav tarihi sorguluyor. Memur olmak için KPSS Önlisans sınavında ter dökecek önlisans mezunu vatandaşlar, konu hakkında ÖSYM kaynaklarını araştırıyor. Peki, 2020 Önlisans KPSS başvurusu ne zaman?

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2020 yılı içinde yapılması planlanan KPSS sınavları için süreç devam ediyor. KPSS lisans düzeyinin başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KPSS'nin Önlisans düzeyi için yapılacak sınavın tarihine çevrildi. İşte, 2020 KPSS Önlisans sınav takvimi...

2SINAV TARİHİ
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SINAV TARİHİ

KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak.

3BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Bu sınavın başvuruları; 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

4KPSS HAKKINDA
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KPSS HAKKINDA

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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