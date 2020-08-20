2020 KPSS ne zaman? ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sınavı tarihleri
KPSS ne zaman 2020? sorusu, söz konusu KPSS sınavına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan KPSS lisans sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere farklı tarihlerde düzenlenecek. Eylül ayı yaklaşırken kamuda memur olmayı bekleyen adaylar sınavın tarihlerine odaklandı. İşte, 2020 KPSS sınavı lisans oturumları tarihi.
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Her yıl ÖSYM tarafından organize edilen KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı. 13.07.2020 tarihinde başvuruları tamamlanan KPSS sınavının oturum tarihleri ÖSYM 2020 sınav takviminde belli oldu. Söz konusu sınav eylül ayında gerçekleşecek. KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de diğer oturumları ise 12-13 ve 20 Eylül'de yapılacak. Adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden edinecekleri KPSS sınav giriş belgesiyle sınav binalarına alınacak. İşte, sınav takvimi.
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2020 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
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KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.
Bu hususta bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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KPSS HAKKINDA
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
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b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.