2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sorgulama sayfası
2020 DHBT oturumuna katılan adaylar 11 Nisan'dan bu yana sonuç tarihini araştırıyordu. Alacakları sonuçlara göre tercih sürecini bekleyecek adaylar, ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile sevindi. Ertelenen 2020 DHBT sonuçları adayların erişimine açıldı. İşte, DHBT sonuç ekranı...
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı.
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
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Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.