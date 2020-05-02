2020 Kira yardımı başvuru şartları nedir, E Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kira yardımı başvuruları ve başvuruların nasıl yapılacağı internette aranan konular arasında. Vatandaşlar, "Kira yardımı nasıl alınır?" sorunun detaylarını araştırıyorlar. Başvurular birçok online işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor.
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Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Düzenleme kapsamında riskli ve rezerv yapı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek kira yardımı süresinin üst sınırı 1 yıl uzatılarak, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.
Ayrıca daha önce, dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 5 aya kadar olan kısmı peşin ödenebiliyordu. Değişiklikle bu süre de 1 yıla yükseltildi. Peki kira yardımı nasıl alınır? İşte başvuru ekranı…
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KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.
e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
Daha sonra açılan pencere üzerinden “Uygulamaya Git” sekmesine tıklayınız.
Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.