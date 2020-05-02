2020 Kira yardımı başvuru şartları nedir, E Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Düzenleme kapsamında riskli ve rezerv yapı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek kira yardımı süresinin üst sınırı 1 yıl uzatılarak, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.



Ayrıca daha önce, dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 5 aya kadar olan kısmı peşin ödenebiliyordu. Değişiklikle bu süre de 1 yıla yükseltildi. Peki kira yardımı nasıl alınır? İşte başvuru ekranı…