2020 AÖL 3. dönem sınavı yapılacak mı? Açık Lise 3. dönem sınav tarihi için resmi açıklama!
AÖL 3. dönem sınav tarihi, AÖL yeni dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihinin yaklaşmasıyla öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Sınavlarının geride kalması ve yaklaşan AÖL kayıtları öncesi öğrencilerin gözü 2019 2020 açık lise 3. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL 3. dönem kayıtları ile ilgili açıklama yapıldı. 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındığı duyuruldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?
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Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı gündemde yer almaya devam ediyor. 3. dönem sınavlarının yapılıp yapılmayacağı öğrenciler tarafından merak edilirken MEB'ten gelen açıklamada sınava dair detaylar belli oldu. AÖL 3. dönem sınavlarıyla ilgili gelen duyuruda, öğrencilerin 1'inci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmalarının sağlandığı anımsatıldı. İşte, detaylar.
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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1'inci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmalarının sağlandığı anımsatıldı.
Bu imkandan, açık öğretime kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrencilerin faydalanacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Bakanlığın, 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı aldığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavları yapılmış kabul edilecek. Öğrencilerin 3'üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak, bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır. 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı."
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Bu imkandan açık öğretim okullarında kayıtlı 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrencilerin faydalanacağı hatırlatıldı.