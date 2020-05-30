20 yaş altı sokağa çıkma yasağına düzenleme: 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi günler?

Aileyle tatil ve otelde deniz serbest 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Seyahat yasağının 1 Haziran’da kalkacağı 15 ilde, bu tarihten itibaren yolculuk izni verilecek. Seyahat yasağı olmayan illerde ise bugünden itibaren yolculuk yapabilecekler.



Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.