20 yaş altı sokağa çıkma yasağına düzenleme: 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi günler?
20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına yeni düzenleme getirildi. Corona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra 0-20 yaş için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Virüsün yayılma hızındaki yavaşlamayla birlikte 0-14 yaş arası, 15-20 yaş arası ve 65 yaş üstü olmak üzere üç grup için ayrı ayrı sokağa çıkma izni tarihleri belirlenmişti. Normalleşmede yeni dönemle birlikte sokağa çıkma izninde de değişikliğe gidildi. Peki, 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi günler?
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15 ile yönelik şehirler arası seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için süren sokağa çıkma düzenlemesi, hafta sonu uygulanan kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alındı. 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına düzenleme getirildi. Buna göre 20 yaş altını kapsayan kısıtlama 18 yaş altı olarak yeniden düzenlendi. 18-20 yaş arası 1 Haziran itibariyle kısıtlamaya tabii tutulmayacak.
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20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlaması da 18 yaşına indirildi. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma iznine tabi tutulacak.
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Aileyle tatil ve otelde deniz serbest
0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Seyahat yasağının 1 Haziran’da kalkacağı 15 ilde, bu tarihten itibaren yolculuk izni verilecek. Seyahat yasağı olmayan illerde ise bugünden itibaren yolculuk yapabilecekler.
Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında önce 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunanları kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha devam edecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan " 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek." şeklinde konuştu.