20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?..

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre hafta içi günlerde 18 yaş altı gençler ve çocuklar 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. İşte açıklamanın detaylar…



Hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek."