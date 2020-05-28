20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı açıkladı
Yaklaşık iki aydır devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, milyonlarca vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Konuya ilişkin son olarak Sağlık Bakanı Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, 'Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır.' Bakan Koca öte yandan 20 yaş altı gençler için devam eden sokağa çıkma yasağı hakkında da açıklamalarda bulundu. Perşembe günü gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirme yaptı. İşte, '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?' sorusu hakkında ayrıntılar...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belli yaş grupları için devam eden sokağa çıkma kısıtlaması hakkında şunları söyledi;
"Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıdı kalktı. Bu uygulama, şu an için 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içermiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var. Pandeminin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."
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YASAK NE ZAMAN KALKACAK?
Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda gördüklerini belirten Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:
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20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.
"0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak."