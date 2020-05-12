20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman? 20 yaş altı ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak?
20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? sorusu, araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin devam edeceği geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu kapsamda 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullanmıştı. Peki, 20 yaş altı gençler ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşlar, “20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?” sorusunun yanıtını arıyorlar. Geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısının ardından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için müjdeli haber verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izinlerin önümüzdeki hafta da devam edeceğini duyurdu. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte sokağa çıkma izninin olduğu günler ve detaylar
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hürriyet’ten Gizem Karakış ve Meltem Özgenç’in haberine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor. Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.