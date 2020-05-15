20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? 15 Mayıs’ta 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?
20 yaş altı sokağa çıkma izni uygulaması bugün de devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir evlerinde olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, 4 Mayıs’ta kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği tarihlerde dışarı çıkabiliyorlar. Bugün 0-15 yaş aralığı için sokağa çıkma izni yapılacak. Peki 20 yaş altı ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek? İşte konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
15 Mayıs’ta sokağa çıkma izni uygulaması gerçekleştiriliyor. 0-14 yaş aralığı için 13 Mayıs’ta yapılan sokağa çıkma izninin ardından sıra 15-20 yaş aralığına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama yaparak sokağa çıkma izninin önümüzdeki hafta da devam edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasında tarih ve saatler ile ilgili detayları da paylaştı. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?
2
Abone Ol
SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler. 20 yaş altı, 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecek.
3
Abone Ol
BAKAN SELÇUK’TAN 0-14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 14 yaş altı çocukların yarınki dışarı çıkış izni ile ilgili "Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş altı çocukların yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkışına izin verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Çocukların yarın dört saat boyunca dışarıda olabileceklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti: "Şu aşamada dışarıya çıkabiliyor olmak, arkadaşlarla buluşup oyun oynamak anlamına gelmesin. Markete gidelim istediğini alalım anlamına gelmesin. Aile büyüklerimizi ziyarete gidelim, özledik, görüşelim anlamına gelmesin. Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin. Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar. Marketten alacakları yerine doğadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi. Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli."