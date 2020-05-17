20 Mayıs’tan itibaren tamamen açılacak

“Camilerin toplu ibadete açılmasının heyecanı ve mutluluğu bizlere insan hayatının kıymetini ve alınması gereken tedbirleri asla unutturmamalı tam aksine hem Rabbimize şükretmeyi hem de bir daha bu karardan geri dönüş olmaması için gönderilecek kurallara azami ölçüde hassasiyet göstermemiz gerektiğini hatırlatmalıdır. Teşkilatımız mensuplarının bugüne kadar gösterdikleri anlayış ve teenniyi bundan sonra da göstereceğine olan inancım sonsuzdur.”