20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitecek? İşte süreç hakkında ayrıntılar

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapılabilecek. İşte, süreç hakkında ayrıntılar...



Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapılabilecek.



Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.



