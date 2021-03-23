20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitecek? İşte süreç hakkında ayrıntılar
MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar da son tarihi merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman bitecek?
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MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapılabilecek. İşte, süreç hakkında ayrıntılar...
Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapılabilecek.
Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.