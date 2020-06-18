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Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 21:36,

20-27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı!

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Haziran Cumartesi ve 27-28 Haziran Cumartesi-Pazar günlerinde uygulanacak olan sınırlı sokağa yasağı açıklamasının ardından içişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, sokağa çıkma yasağının sınavların gerçekleşeceği günlerde 09.30 ile 15.00 ve 09.30 ile 18.30 olmak farklı saatlerde uygulanacağı bildirildi. İşte, sokağa çıkma yasağı genelgesinin detayları...

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Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı. Sokağa çıkma yasağı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama gelmişti. 20 Haziran Cumartesi ve 27-28 Haziran Cumartesi-Pazar günlerinde gerçekleştirilecek olan sokağa çıkma yasağı, YKS-LGS sınavlarında girecek öğrencilerin sağlığı için uygulanacak. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf tutulacak. İlk olarak bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı için tüm detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayımlandı.

Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında ve ne zaman başlıyor sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından gündemde yer almaya başladı. Son günlerde vaka sayılarındaki artışın ardından Bilim Kurulu ile bir değerlendirme sürecine giren Sağlık Bakanlığı, yüz binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı LGS ve YKS sınavlarının gerçekleştirileceği tarihlerde sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Peki, sokağa çıkma yasağı 20-21 Haziran tarihlerinde mi uygulanacak? İşte, o cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı sorularına yönelik bazı bilgiler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayımlaması beklenen İçişleri Bakanlığı'nın bu süreçte kısmi olarak uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağı hakkında ayrıntıları vermesi bekleniyor. Cumartesi günü uygulanacak olan LGS ve gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sürecinde olumsuzluklarla karşılaşılmaması için gerçekleştirilecek olan sokağa çıkma yasağı belirli vatandaşları etkileyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı uygulanacağını açıkladı.

Bakan Koca, ''Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi'' dedi.

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Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, ''LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler'' dedi.

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Bu açıklamaların ardından gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı genelge çerçevesi ile yasağa tabi ve muaf olan kişileri belirleyerek 81 il valiliğine gönderdi..

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre yasak süresince muaf olan kişiler ve işletmeler şu şekilde olacak;

4İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 20-27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 20-27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak

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Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak

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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak

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Genelge geldiği an haberimizin içerisine eklenecektir. Genelge ile sokağa çıkma yasağının başlayacağı tarih ve saat ile birlikte genel detaylar da öğrenilebilecek.

9İSTEYEN ÖĞRENCİ SINAV ESNASINDA MASKELERİNİ ÇIKARTABİLECEK
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"İSTEYEN ÖĞRENCİ SINAV ESNASINDA MASKELERİNİ ÇIKARTABİLECEK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında hafta sonu gerçekleştirilecek sınav için bazı detayları açıkladı.

Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili hangi tedbirlerin alındığının ve hastanede tedavisi süren öğrencilerin sınava girmesine dair tepkilerin sorulması üzerine, şu bilgileri paylaştı:

"Hastanede tedavisi süren öğrencilerin sınava girmesi on sene önce de vardı, geçen sene de vardı. Bu yeni bir şey değil. 'Karantinadaki çocuğum, sınava girmek istiyor.' Bu yasal bir hak. Sanki biz bütün hastaları zorla sınava alıyormuşuz gibi bir şey var. Bu durumda olanların sayısı çok çok az. Az sayıda da olsa biz ayrı binada tedbiri almak zorundayız. Benim vatandaşımın bir talebi varsa Milli Eğitim Bakanlığı hukuka uygun olarak, hekimlerin tavsiyesine uygun olarak talebin gereğini yapmak zorundadır. Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler."

İsteyen öğrencilerin sınav sırasında maskelerini çıkartabileceğini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Okul sayısını 13 bin küsurdan, 18 bin küsurlara çıkarttık çünkü ortam rahat olsun istiyoruz. Bina sayısını arttırdık. Hiçbir zaman rehber öğretmen görevli olmazdı. 18 bin arkadaşımızı velilere destek olmaları için görevlendirdik. 148 bin civarındaki görevliyi çocuklarımıza birebir ilgilensin diye 353 bine çıkarttık. Bunun ötesinde çok fazla tedbirimiz var. Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız. Yığılma olsun istemiyoruz. Velilerimizin okul bahçesine alınmasını istemedik. O karmaşanın bir kaosa yol açmasını istemiyoruz. Okula gelen velilerimizin de bahçede bir yığılmaya neden olmasını istemiyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü bir süreç ama velilerimizin ve öğrencileri bize desteği lazım."

10GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAYACAĞIMIZ BİR İŞE GİRMEYİZ
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"GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAYACAĞIMIZ BİR İŞE GİRMEYİZ"

LGS ve YKS'nin açık alanlarda, mesafeye dikkat edilerek yapılması gibi öneriler olduğu hatırlatılarak dünyadaki örneklerin sorulması üzerine Selçuk, dünyada böyle örnekler olduğunu söyledi. Selçuk, söz konusu ülkelerdeki öğrenci sayılarındaki düşüklüğe işaret etti.

Sadece Ankara, Eskişehir kadar öğrencisi olan ülkeler olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Burada, sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider. Yani açık alanda belli şeyleri kontrol etmek. Biz kamera sistemleri ile de kontrol ediyoruz, araç takip sistemlerimiz de var yani bir sınavın sorularını götüren ekiplerin güvenliği ile ilgili standartlar var, yani bir kağıt bir yere nasıl ulaştırılır standartları var. Bütün bu standartları sınav esnasındaki çalışmaları diyelim ki açık havada bazı uzaktan iletişim sistemleri ile işte belli şeyler yapılabilir mi, soruların cevapları ile durumlar oluşabilir mi? Yani çok fazla risk var ve biz güvenliği sağlayamayacağımız bir işe girmeyiz."

Sağlık Bakanlığının "Hiçbir şey, bizim tedbirimizden daha güçlü değildir." ifadesini hatırlatan Selçuk, "Biz, tedbirimizi alıyor muyuz? Fazlasıyla alıyoruz. Hayat devam ediyor mu? Hayat devam ediyor. Yani biz sürekli içeri kapanıp, her şeyi iptal ederek bu hayatı sürdüremeyiz. Bizim hayat sahnesi içerisinde sorumluluklarımız var. Yeter ki bu sorumluluklara, maske, mesafe gibi kurallara herkes uysun. Eğer uymak söz konusu olursa riskimizi azaltacağız." ifadesini kullandı.

Selçuk, Türkiye'nin sağlık sistemi ve hekimlerin algoritmalarının dünyada örnek bir noktada olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:"Biz bunu kontrol edebiliriz ama bu kontrole zorlayan tedbirsizlikler olursa o zaman sıkıntı çıkar. Bizim beklentimiz şu; Milli Eğitim Bakanlığının işi LGS ile ilgili tedbir almak mı? Evet, bunu sonuna kadar alacağız. Burada velilerimizden de destek bekliyoruz. Çocuklarımız zaten bizim yanımızda, öğretmenlerimiz bu işin tedbirinin peşinde. Diyelim bir çocuk evden maskeyle geldi. Biz o maske ile sınava girmesini istemiyoruz, yeni maske vermek istiyoruz. Çocuğumuz, 45 dakika arada diyelim ki dışarı çıktı, biz o maske ile sınava gelmesini istemiyoruz, maskeyi tekrar değiştirmek istiyoruz. Niye bu kadar tedbir alıyoruz? Olsun, biz tedbirimizi alalım, yani mesele budur."

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