20-27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı!
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Haziran Cumartesi ve 27-28 Haziran Cumartesi-Pazar günlerinde uygulanacak olan sınırlı sokağa yasağı açıklamasının ardından içişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, sokağa çıkma yasağının sınavların gerçekleşeceği günlerde 09.30 ile 15.00 ve 09.30 ile 18.30 olmak farklı saatlerde uygulanacağı bildirildi. İşte, sokağa çıkma yasağı genelgesinin detayları...
Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı. Sokağa çıkma yasağı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama gelmişti. 20 Haziran Cumartesi ve 27-28 Haziran Cumartesi-Pazar günlerinde gerçekleştirilecek olan sokağa çıkma yasağı, YKS-LGS sınavlarında girecek öğrencilerin sağlığı için uygulanacak. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf tutulacak. İlk olarak bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı için tüm detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayımlandı.
Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında ve ne zaman başlıyor sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından gündemde yer almaya başladı. Son günlerde vaka sayılarındaki artışın ardından Bilim Kurulu ile bir değerlendirme sürecine giren Sağlık Bakanlığı, yüz binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı LGS ve YKS sınavlarının gerçekleştirileceği tarihlerde sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Peki, sokağa çıkma yasağı 20-21 Haziran tarihlerinde mi uygulanacak? İşte, o cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı sorularına yönelik bazı bilgiler
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayımlaması beklenen İçişleri Bakanlığı'nın bu süreçte kısmi olarak uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağı hakkında ayrıntıları vermesi bekleniyor. Cumartesi günü uygulanacak olan LGS ve gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sürecinde olumsuzluklarla karşılaşılmaması için gerçekleştirilecek olan sokağa çıkma yasağı belirli vatandaşları etkileyecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı uygulanacağını açıkladı.
Bakan Koca, ''Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi'' dedi.
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