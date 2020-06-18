20-27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı!

"GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAYACAĞIMIZ BİR İŞE GİRMEYİZ" LGS ve YKS'nin açık alanlarda, mesafeye dikkat edilerek yapılması gibi öneriler olduğu hatırlatılarak dünyadaki örneklerin sorulması üzerine Selçuk, dünyada böyle örnekler olduğunu söyledi. Selçuk, söz konusu ülkelerdeki öğrenci sayılarındaki düşüklüğe işaret etti.



Sadece Ankara, Eskişehir kadar öğrencisi olan ülkeler olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:



"Burada, sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider. Yani açık alanda belli şeyleri kontrol etmek. Biz kamera sistemleri ile de kontrol ediyoruz, araç takip sistemlerimiz de var yani bir sınavın sorularını götüren ekiplerin güvenliği ile ilgili standartlar var, yani bir kağıt bir yere nasıl ulaştırılır standartları var. Bütün bu standartları sınav esnasındaki çalışmaları diyelim ki açık havada bazı uzaktan iletişim sistemleri ile işte belli şeyler yapılabilir mi, soruların cevapları ile durumlar oluşabilir mi? Yani çok fazla risk var ve biz güvenliği sağlayamayacağımız bir işe girmeyiz."



Sağlık Bakanlığının "Hiçbir şey, bizim tedbirimizden daha güçlü değildir." ifadesini hatırlatan Selçuk, "Biz, tedbirimizi alıyor muyuz? Fazlasıyla alıyoruz. Hayat devam ediyor mu? Hayat devam ediyor. Yani biz sürekli içeri kapanıp, her şeyi iptal ederek bu hayatı sürdüremeyiz. Bizim hayat sahnesi içerisinde sorumluluklarımız var. Yeter ki bu sorumluluklara, maske, mesafe gibi kurallara herkes uysun. Eğer uymak söz konusu olursa riskimizi azaltacağız." ifadesini kullandı.



Selçuk, Türkiye'nin sağlık sistemi ve hekimlerin algoritmalarının dünyada örnek bir noktada olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:"Biz bunu kontrol edebiliriz ama bu kontrole zorlayan tedbirsizlikler olursa o zaman sıkıntı çıkar. Bizim beklentimiz şu; Milli Eğitim Bakanlığının işi LGS ile ilgili tedbir almak mı? Evet, bunu sonuna kadar alacağız. Burada velilerimizden de destek bekliyoruz. Çocuklarımız zaten bizim yanımızda, öğretmenlerimiz bu işin tedbirinin peşinde. Diyelim bir çocuk evden maskeyle geldi. Biz o maske ile sınava girmesini istemiyoruz, yeni maske vermek istiyoruz. Çocuğumuz, 45 dakika arada diyelim ki dışarı çıktı, biz o maske ile sınava gelmesini istemiyoruz, maskeyi tekrar değiştirmek istiyoruz. Niye bu kadar tedbir alıyoruz? Olsun, biz tedbirimizi alalım, yani mesele budur."