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2. dönem ara tatili ne zaman? İşte 2022 Nisan ara tatil takvimi

#MEB#Ara Tatil

2021-2022 eğitim öğretim dönemine devam eden öğrenciler, nisan ayının yaklaşması ile birlikte ara tatil sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatilin, bu yılki tarihini sorguluyor. Peki, okullarda ara tatil ne zaman?

1/32. dönem ara tatili ne zaman İşte 2022 Nisan ara tatil takvimi

İlk ve orta okullarda eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de nisan ara tatil tarihi oldu. Yaz tatilinin başlayacağı tarihin yanı sıra, nisan ayında tatil olup olmayacağı da araştırılıyor. İşte, 2022 Nisan ara tatil takvimi...

2/32. dönem ara tatili ne zaman İşte 2022 Nisan ara tatil takvimi

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

3/32. dönem ara tatili ne zaman İşte 2022 Nisan ara tatil takvimi

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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#MEB#Ara Tatil