2. dönem ara tatili ne zaman? İşte 2022 Nisan ara tatil takvimi

İlk ve orta okullarda eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de nisan ara tatil tarihi oldu. Yaz tatilinin başlayacağı tarihin yanı sıra, nisan ayında tatil olup olmayacağı da araştırılıyor. İşte, 2022 Nisan ara tatil takvimi...