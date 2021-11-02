18 yaş altında 310 bin yeni vaka

VAKA SAYISI 28 BİN 678 TÜRKİYE’de son 24 saatte 356 bin 643 koronavirüs testi yapılırken, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 296 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 yaş üzerinde 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 89.31, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 78.55 oldu. Uygulanan 1. doz aşı 55 milyon 437 bin 166, 2. doz 48 milyon 758 bin 456, 3. doz 11 milyon 177 bin 957 olmak üzere toplamda 116 milyon 486 bin 234 doza ulaştı.