18 yaş altında 310 bin yeni vaka

Covid-19vaka sayısı son haftada 500 binin altına indi, 20 Ekim’den bu yana pozitiflik oranı istikrarlı şekilde düşmeye başladı, ancak son bir aylık verilere bakıldığında 310 bini 18 yaş altı 870 bin yeni vaka var. 13 milyon kişi hâlâ sıfır aşılı, hatırlatma dozu yaptırmayan ihmâlkar sayısı ise 5 milyon...
Koronavirüse karşı toplumsal mücadelede ilginin azalması, son ayların koronavirüs istatistiklerine de yansıdı.
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Türkiye’yle benzer seyir gösteren ülkelerle kıyaslandığında, vaka sayılarının aynı olmasına karşın ölüm oranlarının yüksek olduğu belirtildi.
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Pandeminin seyriyle ilgili uzmanların ortaya koyduğu tablo, mücadeleye ilgisizliği de gözler önüne seriyor. Pandemi toplantılarında paylaşılan verilerin durumu şöyle:
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BİR AYLIK TABLO
Türkiye’de son 30 gün içinde yaklaşık 870 bin yeni vaka saptandı. 20 yaş altı gençler arasında en çok vaka 10-14 yaş grubunda görüldü.
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Son bir ayda 18 yaş altındaki vakaların yaş gruplarına göre dağılımı 0-4 yaşta 11 bin 983, 5-9 yaşta 42 bin, 10-14 yaşta 141 bin, 15-18 yaşta 112 bin olarak saptandı. Böylece 0-18 yaş arası grupta, son bir ayda saptanan vaka sayısı 310 bin oldu.
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EKİM İYİLEŞMESİ
Son hafta ise aktif vaka 500 binin altına inerek, 485 bin civarında gerçekleşti. 20 Ekim’den bu yana testlerin pozitiflik oranı da istikrarlı bir şekilde düşmeye başladı.
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19 Ekim’de yüzde 8.55 olan pozitiflik oranı 28 Ekim itibarıyla yüzde 7.20’ye indi. Toplam nüfusta en az iki doz aşı oranı yüzde 58.01, 18 yaş üstünde iki doz aşı oranı yüzde 78 olarak saptandı.
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Uzmanlar, aşılamanın hızlanması için yeni yöntemler ve kurallara ihtiyaç olduğunu, aksi durumda hedefin tutturulamayacağını belirttiler.
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HIZLI BAŞLAYIP YAVAŞLADI
19-25 Ekim haftasında günlük ortalama 42 bin 896 adet 1. doz, 17 bin 710 adet 3. doz aşı yapıldı. İlk doz aşılama bir önceki hafta yüzde 29 iken, sonraki hafta yüzde 20’ye düştü.
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Aynı dönemde, 3. doz aşılama da geriledi. 4-5 milyon çift doz Sinovac aşılı kişi, 3. doz aşısını olmadı. Yaklaşık 13 milyon kişinin aşı hakkı olmasına rağmen aşılanmadığı biliniyor.
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Türkiye, vaka sayısında dünyada ilk 5’te, aşılamada 24’üncü sırada yer aldı. Aşılama iyi başladı ama yavaşladı.
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25 Ekim itibarıyla, nüfusunun en az yüzde 50’sinin en az 2 doz aşı olduğu ülkeler arasında günlük 1 milyon başına yapılan aşı sayıları karşılaştırıldığında Türkiye 30 ülke arasında 22’nci sırada yer aldı.
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İngiltere’de vakalar Türkiye’den yüzde 60 daha çok olmasına rağmen, Türkiye’de ölümler yüzde 80 daha fazla.
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VAKA SAYISI 28 BİN 678
TÜRKİYE’de son 24 saatte 356 bin 643 koronavirüs testi yapılırken, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 296 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 yaş üzerinde 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 89.31, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 78.55 oldu. Uygulanan 1. doz aşı 55 milyon 437 bin 166, 2. doz 48 milyon 758 bin 456, 3. doz 11 milyon 177 bin 957 olmak üzere toplamda 116 milyon 486 bin 234 doza ulaştı.