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HaberlerGündem Haberleri18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkabilecek?
GeriGündem 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkabilecek?
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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 12:48,

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkabilecek?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağında 18 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma izin günlerinde dışarı çıkabiliyorlardı. İzin gününün ikiye çıkarılmasının ardından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi. Peki 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek?

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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. ' dedi.

218 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI
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18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.” dedi.

365 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Yasak tamamen kalkmadı ancak 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

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