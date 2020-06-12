18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkabilecek?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. ' dedi.