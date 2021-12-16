17 Aralık’ta okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması bekleniyor
Okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul’da da kar etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının başlamasının ardından gözler valilik açıklamalarına çevrildi. Peki, 17 Aralık’ta okullar tatil mi? Yarın okullar var mı?
Okulların tatil olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bazı iller için kar yağışı uyarısında bulunuldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından İstanbul’da kar yağışının olacağını açıkladı. Henüz okulların tatil olduğu ile ilgili valilikler tarafından bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.
SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARILARI
Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde sulu bir şekilde etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Silivri yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak, "Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'de kar etkili oldu. Yolların kar örtüsüyle kaplandığını söyleyebiliriz" dedi.
Çakmak, "Silivri ile Çatalca arasında bulunan yolda kar yağışı etkili oldu, yol beyaza büründü. Kar yağışının sulu kar ve aralıklarla şiddetli kar yağışı şeklinde olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Çakmak, "Silivri ile Çatalca arasında bulunan yolda kar yağışı etkili oldu, yol beyaza büründü. Kar yağışının sulu kar ve aralıklarla şiddetli kar yağışı şeklinde olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.