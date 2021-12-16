17 Aralık’ta okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması bekleniyor

Okulların tatil olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bazı iller için kar yağışı uyarısında bulunuldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından İstanbul’da kar yağışının olacağını açıkladı. Henüz okulların tatil olduğu ile ilgili valilikler tarafından bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar