15 tatil ne zaman? İşte 2021-2020 ara tatil tarihi
2021-2022 eğitim yılının başlamasına kısa süre kala, şimdi de tatiller merak konusu oldu. 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatili için tarih araştırması yapan veliler ve öğrenciler, MEB'in açıklamalarını sorguluyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak?
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Yeni eğitim yılın öncesi tatil günleri şimdiden gündeme gelmeye başladı. Milyonlarca öğrenci '15 tatil ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Diğer yandan veliler de MEB 2021-2022 15 tatil takvimini araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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15 TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
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ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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2021-2022 MEB TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.