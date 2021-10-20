15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen ataması sınav yerleri MEBBİS'te olacak!
15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşmeli öğretmen atamalarında sıra mülakat sınavına geldi. 2020 ve 2021 KPSS puanları ile alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından, 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleriMEBBİS ekranından erişime açılacak. MEB 15 bin ek öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri için gözler artık MEB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 15 bin öğretmen atama başvurularının 27 Eylül-8 Ekim'de tamamlanmasının ardından sözlü sınavlar için adaylar beklemeye başladı. MEB 15 bin ek öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim tarihinde ilan edilecek. Öte yandan en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
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Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı
Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.
Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
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Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.