15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen ataması sınav yerleri MEBBİS'te olacak!

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri için gözler artık MEB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 15 bin öğretmen atama başvurularının 27 Eylül-8 Ekim'de tamamlanmasının ardından sözlü sınavlar için adaylar beklemeye başladı. MEB 15 bin ek öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim tarihinde ilan edilecek. Öte yandan en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.