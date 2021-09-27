15 bin öğretmen ön başvurusu ekranı! 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
15 bin öğretmen atama başvuru ekranı erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak olan sözleşmeli öğretmenlik ek atama başvuruları 27 Eylül tarihinde başladı. Atama işleminde, 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanlarıyla başvurular alınacak. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları MEB'in ilkatama.meb.gov.tr internet sitesinden gerçekleşecek. Öğretmen adayları Elektronik Ön Başvuru Formu'nu eksiksiz olarak doldurarak sözleşmeli öğretmenlik ön başvurularını tamamlayacaklar. Peki, 15 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılı bilgiler.
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MEB sözleşmeli öğretmenlik ek atama başvuruları için beklenen tarih geldi. İlk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olmak üzere alınacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları kılavuz bilgilerine göre 8 Ekim'de bitecek. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle alınacak.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
Başvuru süreci 8 Ekim'de sona erecek. Sözlü sınavlar 12-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31 Ocak'ta açıklanacak.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
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7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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Not 1: İmam - Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir. Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru Formu’ndaki pedagojik formasyon bilgisi bölümüne, pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldıklarına dair belgenin tarih ve sayısını gireceklerdir.