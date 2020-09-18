1000 TL pandemi yardımı E-Devlet başvuru ekranı.. Sosyal yardım T.C kimlik no ile sonuç sorgulama ekranı (3.Faz)

Bakan Selçuk: 2 milyar lira kaynak aktardık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na periyodik pay olarak 2 milyar TL kaynak aktardık” dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covıd-19 salgını ile mücadele döneminde, Mart ayından bu yana 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 2 milyar TL kaynak aktardıklarını açıkladı.



Bakan Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.



Covid-19 ile mücadele kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na normalin dışında ek 4 periyodik pay gönderdiklerini anımsatan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde vakıflarımıza gönderdiğimiz 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk” dedi.