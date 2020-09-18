1000 TL pandemi yardımı E-Devlet başvuru ekranı.. Sosyal yardım T.C kimlik no ile sonuç sorgulama ekranı (3.Faz)
1000 TL pandemi yardımı başvuruları 3.faz kapsamında E-Devlet'ten alınmaya devam ediliyor. Ayrıca vatandaşlar sosyal yardım başvuru sonuçlarını da E-Devlet ekranından T.C kimlik numarası ile sorgulama yapabiliyorlar. Peki 1000 TL sosyal yardımların ödemesinde son durum nedir? İşte detaylar
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Hane başına 1000'er lira desteği içeren Faz 3'teki başvuruların e-devlet üzerinden alınmasıyla birlikte, sosyal yardım almak isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar, 1000 lira olarak belirlenen pandemi sosyal yardımından yararlanıp yararlanamayacaklarını sorguluyor. Öte yandan söz konusu yardım parası için online başvurularını tamamlayan vatandaşlar da sonuçların ne zaman açıklanacağını ve yardım paralarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte, 3. faz pandemi sosyal yardım başvuruları hakkında ayrıntılar...
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Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.
1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin sahibinin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını söyledi.Asker çocuklarına 284 bin TL destekMuhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkardıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1.200 ihtiyaç sahibine, 284 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.
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Bakan Selçuk: 2 milyar lira kaynak aktardık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na periyodik pay olarak 2 milyar TL kaynak aktardık” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covıd-19 salgını ile mücadele döneminde, Mart ayından bu yana 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 2 milyar TL kaynak aktardıklarını açıkladı.
Bakan Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na normalin dışında ek 4 periyodik pay gönderdiklerini anımsatan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde vakıflarımıza gönderdiğimiz 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk” dedi.
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Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla “dönemsel muhtaçlık” kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını belirtti.
Selçuk, aktarılan kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi.
Vakıflara gönderilen periyodik paylar hesaplanırken il ve ilçe nüfusu, aktif hane dosyası gibi göstergeler kullanılıyor.