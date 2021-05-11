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Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 18:12 | 

1-7 Mayıs il il risk ve yoğunluk haritası: Türkiye haftalık vaka sayısı ne kadar oldu? İşte illere göre koronavirüs risk haritası...

İllere göre risk haritası ve haftalık vaka sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile 1-7 Mayıs illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını güncellendi. Koronavirüs tedbirlerinde belirleyici olan illere göre corona virüs risk ve yoğunluk haritasında vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99 oldu. Risk haritasında en fazla ve en az vaka görülen iller de sıralandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesini kullandı. Peki, Türkiye haftalık vaka sayısı ne kadar oldu? İşte 1-7 Mayıs illere göre koronavirüs risk haritası.

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İl il koronavirüs risk haritası güncellendi. Tam kapanma döneminin son günlerine doğru vaka sayısında yaşanan düşüş dikkat çekerken, haftalık 1-7 Mayıs risk haritasında da bazı illerde yükselişin devam ettiği görüldü. il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına göre Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van en az vaka sayısı görülen illerden oldu. Geçen hafta ile kıyaslandığında 100 bin kişide vaka sayısı bazı illerde arttı.

2HAFTALIK KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YAYINLANDI

HAFTALIK KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YAYINLANDI

Haftalık verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 1-7 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

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Haftalık verilere göre, İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak, Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kastamonu'da 340,08, Tekirdağ'da 318,48, Zonguldak'ta 309,37, Erzurum'da 303,58 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89, Van'da 71,95 olarak kayıtlara geçti.

İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

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"İstanbul (359,99), Kastamonu (340,08), Tekirdağ (318,48), Zonguldak (309,37), Erzurum (303,58), Kocaeli (297,76), Kırklareli (287,23), Bolu (282,72), Kütahya (273,46), Rize (270,94), Erzincan (270,02), Bayburt (264,92), Ağrı (264,27), Kayseri (261,00), Ordu (260,97), Bilecik (259,24), Ardahan (255,82), Nevşehir (254,79), Ankara (247,68), Eskişehir (245,83), Kırıkkale (243,99), Giresun (236,90), Sivas (234,00), Çanakkale (233,59), Konya (228,09), Kars (227,78), Tokat (224,13), Düzce (222,66), Karabük (222,48), Bartın (219,62), Çorum (218,25), Amasya (216,70), Karaman (216,54), Afyonkarahisar (212,64),

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Isparta (211,44), Bursa (207,97), Malatya (205,05), Edirne (204,53), Yozgat (204,25), Niğde (203,83), Balıkesir (200,20), Trabzon (198,55), Sakarya (197,67), Yalova (197,07), Çankırı (196,44), Kırşehir (189,27), Samsun (189,00), Gümüşhane (187,01), Burdur (170,73), Sinop (167,24), Aksaray (163,12), İzmir (161,92), Denizli (155,92), Iğdır (153,99), Elazığ (145,76), Manisa (145,25), Artvin (141,00), Gaziantep (134,83), Muğla (132,90), Kilis (132,36), Bitlis (132,20), Uşak (132,09), Antalya (131,38), Tunceli (123,44), Bingöl (122,09), Aydın (102,23), Muş (95,11), Adıyaman (94,55), Kahramanmaraş (91,68), Batman (91,25), Hakkari (89,84), Diyarbakır (86,97), Mersin (84,71), Osmaniye (79,12), Siirt (78,23), Hatay (72,20), Van (71,95), Şanlıurfa (66,89), Mardin (62,36), Adana (61,41), Şırnak (36,08)"

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