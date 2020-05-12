0-14 yaş için sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?
Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? sorusu, en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Mayıs’ta 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninden faydalandılar ve belirtilen saatler aralığında dışarı çıkabildiler. 20 yaş altı ise 0-14 ve 15 20 yaş gurubu olarak ayrı ayrı sokağa çıkabilecekler. Peki, 0-14 yaş için sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte, 0 14 yaş sokağa çıkma izniyle ilgili detaylar.
Çocukların ne zaman sokağa çıkabileceği araştırılan konular arasında yerini aldı. 0-14 yaş arası için sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağı belirtilmiş ve sokağa çıkma izinlerinin ne zaman olacağı açıklanmıştı. İşte 0-14 ve 15-201 yaş için sokağa çıkma izin günleri ve saatleri
ÇOCUKLAR NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLECEK?
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.
0-14 yaş arası 13 Mayıs’ta 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan 20 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili şunları söyledi;
"Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."