0-14 yaş için sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

Çocukların ne zaman sokağa çıkabileceği araştırılan konular arasında yerini aldı. 0-14 yaş arası için sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağı belirtilmiş ve sokağa çıkma izinlerinin ne zaman olacağı açıklanmıştı. İşte 0-14 ve 15-201 yaş için sokağa çıkma izin günleri ve saatleri



