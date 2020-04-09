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Evdehayat
Görsel: iStock
Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:38,Son Güncelleme:/

Yalnızca üç malzeme ile evde kinetik kum nasıl yapılır?

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Yalnızca üç malzeme ile evde kinetik kum nasıl yapılır?
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Kinetik kum son dönemde çocuklar arasında oldukça popüler. Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde siz de çocuğunuzla beraber evde kinetik kum hazırlayabilirsiniz.

Salgın nedeniyle çocuklar evde çok sıkıldı, dışarı çıkamıyorlar. ‘Ay kumu’ ya da ‘akıllı kum’u evde hazırlayabilir, çocuğunuzun birkaç saat keyifle oynamasını sağlayabilirsiniz. Üstelik hazırlaması çok zahmetsiz.

Malzemeler

2 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ

Tüm malzemeleri derin bir kaba alıp karıştırın. İsterseniz gıda boyası ile renklendirebilirsiniz. Kıvamı hafif nemli ve yumuşak olmalı.

Kinetik kum duyusal gelişim için faydalı. Aynı zamanda çocukların parmak koordinasyonunu artırmaya yardımcı olur. Kinetik kuma değişik şekiller vermesini teşvik ederek yaratıcılığını artırabilir, hayal gücünü zenginleştirebilirsiniz.

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