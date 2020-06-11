Twitter mavi tik başvurusu için yeni dönem

Twitter'da onaylanmış hesaba sahip olmak isteyen ve dolaylı yollardan başvuran pek çok kullanıcı, uzun bir süredir başvurularına yanıt alamıyor. Zira şirket, 2017'den bu yana sistemin kötüye kullanıldığını tespit ettiği için onaylanmış hesap işlemini durdurmuş durumda ve yeni başvuruları kabul etmiyor. İstisna durumlarda (koronavirüs sürecinde onaylanmış hesaba ihtiyaç duyulması) Twitter bu kararını esnek hale getirse de, genel olarak onaylanmış hesaplar için adım atmıyor.

Ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Twitter, Ayarlar'ın içine Instagram'da olduğu gibi onaylanmış hesap için başvuru yapılabilecek bir buton yerleştiriyor. Ekran görüntüsü de sızan ilgili ayara girildiğinde kullanıcının herhangi bir yere e-posta yollamasına artık gerek kalmayacak ve başvuru sürecini kullanıcı doğrudan kendi hesabından takip edebilecek.

Başvuru işlemi kolaylaşsa da, bu durum elbette başvuruların daha kolay kabul edileceği anlamını taşımıyor. Twitter'ın belirlediği kıstaslara uymak kaydıyla onaylanmış hesaplar kullanıcılara verilecek.

Twitter, bu sızıntı üzerine herhangi bir açıklama yapmış değil.