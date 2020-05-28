Sony PlayStation 5 gelecek hafta ortaya çıkıyor

Sony, 3 Haziran tarihinde PlayStation 5 özelinde bir etkinlik düzenleyecek. Venturebeat'te yer alan habere göre bu etkinlikte PS5 oyunları ve konsolun tasarımı gün yüzüne çıkacak. Yani resmi bir duyurunun yapılması şaşırtıcı olmayacak. Peki yeni konsoldan ne bekliyoruz?

PlayStation mimari lideri Mark Cerny, daha önce yaptığı açıklamalarda yeni konsolun muhtemel iskeletini dünyayla paylaşmış ve oyunculara fikir vermişti. Yeni konsol, beraberinde yeni oyunlarla da gelecek. Yani PS5 oyunları için de çok beklemeyeceğiz.

DUALSENSE

Sony, sürpriz bir hamleyle geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5'in oyun kolu olacak olan Dualsense'i ortaya çıkardı. Sony'nin resmi blog sayfasında yayınlanan görüntü ve bilgilere göre DualSense, oyunlara yeni his boyutu katması için geliştirildi. Joystick ve mikrofon tuşları siyah renkte bırakılırken, DualSense'in ağırlıklı olarak beyaz renkte olduğu dikkat çekiyor. Dokunmatik yüzey yine mevcut ve tetik tuşlarının da siyah detaylara sahip olduğu görülüyor.

DualSense'in bir diğer yeniliği ise titreşim seviyesinin daha fazla olması. Oyundaki sahneye göre titreşim hissinin DualSense ile en iyi şekilde verilmesi hedefleniyor. DualSense'te pek çok tuş aynı görevi görüyor; ancak Share tuşu, yerini Create tuşuna bırakmış. Kullanıcılar bu tuşa bastığında oyun yayınlarını kaydedebiliyor veya diğer herkesle paylaşabiliyor. DualSense'e dahil edilen hoparlör ve mikrofon da kulaklığa gerek olmadan kullanıcıların sohbet edebilmesine imkan tanıyacak.

Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte birinci parti oyunlar haricinde ayrıca üçüncü parti oyunlara yer verilecek. Ancak hangi oyunların karşımıza çıkacağı henüz net değil.

PlayStation 5'in yayınlanan tek resmi görüntüsü ise Dualsense'e ait. Diğer PS5 görüntüleri sadece konsept birer görüntüden ibaret.









