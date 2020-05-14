Scrabble nasıl oynanır?

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İngilizce kelime oyunu olan Scrabble kaç kişiyle oynanır ve kuralları nelerdir? Gelin hep birlikte bakalım...

İlk olarak oyun tahtasını bir yere yerleştirilir. 100 tane harf taşını da torbaya konur. Her oyuncu torbadan bir harf seçer ve alfabetik sıraya göre A harfine yakın harfi çeken kişi oyuna ilk önce başlar. Daha sonra herkes torbadan 7 harf seçip kendi harf yerleştirme tahtasına dizer. Ardından, sırayla birer kelime üretilerek tabloya dizilir.

2 veya 4 oyuncuyla oynananan Scrabble'da rastgele seçilen 7 harf ile anlamlı kelimeler oluşturarak oyun tahtasını yerleştirmeniz gerekiyor. Bulmacaya benzeyen oyunda oluşturulan kelimeler anlamlı bir şekilde birbiriyle birleşiyor. Kelimeler, bulmacadaki gibi yukarıdan aşağıya veya sağdan sola yazılabiliyor.

Oyuncular 7 harfin tamamını kullanarak bir kelime oluşturabilirse puan kazanıyor. Kelime oluşturamayan oyuncular da pas diyerek yeni harf seçebilirler. Oyunculardan biri taşlarını bitirdiğinde oyun sona erer. Ayrıca, ikişer defa pas denildiği zaman ve oyun tahtasında kelime oluşturacak alan kalmadığında da oyun biter. En yüksek puanı alan oyunu kazanır.