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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09.06.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Sakız lekesi nasıl çıkarılır?

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Sakız lekesi nasıl çıkarılır?
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Bazen farkında olmadan koltuğunuza, ayakkabınıza veya giysinize sakız yapışabilir. Çoğumuzun karşılaştığı sakız lekesini temizlemek bazen zor olabiliyor. Fakat, birkaç pratik yöntemle bu inatçı lekeden kolayca kurtulabilirsiniz. Peki sakız lekesi nasıl çıkarılır?

Koltuğunuza ya da kıyafetinize bulaşan sakız lekesinden kolayca kurtulabilirsiniz. İşte sakız lekesini temizlemenin püf noktaları...

Sakız lekesini buz kullanarak çıkarmayı deneyebilirsiniz. Bunun için buzu lekenin yapıştığı bölgeye sürün ve sakızın sert bir hale gelmesini sağlayın. Daha sonra sakızı kazıdığınızda çıktığını görebilirsiniz.

Eğer halınıza yapıştıysa, üzerine bir miktar beyaz sirke damlatın. Ardından sakız lekesini bir sünger ile hafif bir şekilde ovalayın. Daha sonra da temiz bir bezle lekeyi çıkardığınız alanı güzelce silin.

Sıcak su ile de sakız lekesinden kurtulabilirsiniz. Sakız bulaşan giysinizi sıcak suda ıslatın. Sakız iyice yumuşayınca kolayca çıkacaktır. Geriye kalan lekeleri de eski bir diş fırçası ile yumuşak bir şekilde fırçalayarak çıkarabilirsiniz.

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