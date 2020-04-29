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Sakinleştirici etki yapan bitki çayı tarifi
Bitki çaylarının kullanım şekilleri, zamanı ve miktarı vücudumuzun üzerindeki etkilerini değiştirebiliyor. Bazı bitki çayları sakinleştirirken bazıları da metabolizmayı hızlandırır, enerji verir. Tarifini vereceğimiz bitki çayının ise sakinleştirici etkisi vardır. İşte kolayca yapabileceğiniz bitki çayı tarifi...
Malzemeler:
- 5 gram gül çiçeği
- 5 gram kekik
- 5 gram lavanta
- 5 gram biberiye
- 5 gram nane
Yapılışı:
- Öncelikle yarım litre su kaynatın.
- Tüm bitkileri bir kaba alın ve kaynayan suyu üzerine ekleyin.
- 5 dakika bitkilerin demlenmesini bekleyin.
- Demlendikten sonra süzgeç yardımıyla bardağınıza çayınızı doldurun.
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