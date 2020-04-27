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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 27.04.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Sadece üç malzemeyle evde taze makarna yapıyoruz

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Sadece üç malzemeyle evde taze makarna yapıyoruz
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Koronavirüs önlemleri nedeniyle evde kalmaya başladığımızdan beri hepimiz unlu mamullerle yatıp unlu mamullerle kalkar olduk. Ekmek, pizza, açma, pide derken sıra geldi makarnaya. Mis gibi taze makarnanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Bu tarifi bir kez denedikten sonra bir daha marketten kuru makarna bile almayacaksınız. Afiyet olsun…

Malzemeler: 

3 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

Nasıl yapılır?

Unu yoğurma kabına aktarıp tuzu ekleyin ve ortasını havuz gibi açın.

Yumurtaları bu boşluğa kırıp elinizle karıştırın.

Ardından unları kenardan içeri doğru toplaya toplaya hamurunuzu yoğurmaya başlayın.

Mantı hamuru gibi sert ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun. (Çok sert olursa biraz zeytinyağı, çok yumuşak olursa biraz daha un ekleyebilirsiniz.)

Hamur kıvamını bulunca streç filme sarıp yarım saat kadar dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırıp varsa makarna açma makinesiyle yoksa merdaneyle incecik açın.

Hamur kesme rulosuyla ya da keskin bir bıçakla dilediğiniz şekilde kesin.

Kaynamış bol suda birkaç dakika haşlayıp sosla buluşturun ve servis edin. Afiyet olsun…

Ev Yapımı Makarna | Mucize Lezzetler
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