Sadece üç malzemeyle evde taze makarna yapıyoruz

Malzemeler:

3 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

Nasıl yapılır?

Unu yoğurma kabına aktarıp tuzu ekleyin ve ortasını havuz gibi açın.

Yumurtaları bu boşluğa kırıp elinizle karıştırın.

Ardından unları kenardan içeri doğru toplaya toplaya hamurunuzu yoğurmaya başlayın.

Mantı hamuru gibi sert ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun. (Çok sert olursa biraz zeytinyağı, çok yumuşak olursa biraz daha un ekleyebilirsiniz.)

Hamur kıvamını bulunca streç filme sarıp yarım saat kadar dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırıp varsa makarna açma makinesiyle yoksa merdaneyle incecik açın.

Hamur kesme rulosuyla ya da keskin bir bıçakla dilediğiniz şekilde kesin.

Kaynamış bol suda birkaç dakika haşlayıp sosla buluşturun ve servis edin. Afiyet olsun…